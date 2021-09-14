Общественный транспорт во время локдауна закрывать не планируют
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Кабинет министров не намерен прекращать работу общественного транспорта во время усиления карантинных мероприятий. Об этом во время пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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"По транспорту, конечно, мы будем ставить требование - вакцинация водителей и работников транспорта. То есть здесь подход ко всем будет справедлив и одинаков: коллективы должны быть вакцинированы. В "желтой" зоне - минимум одна доза, в "красной" зоне - две дозы вакцины. Относительно пассажиров, будет сохраняться масочный режим, будет сохраняться дистанция", - отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, планируется ли прекращение работы общественного транспорта в "красных" зонах.
Детали
Также, по словам Премьера, в общественном транспорте требовать COVID-сертификаты - нецелесообразно.
На уточняющий вопрос он отметил: "Закрывать - мы сейчас не планируем этого делать. Наша цель - защитить людей, при этом не вмешиваясь в экономику и не делая жесткого локдауна".
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.
Однако 13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступят в силу через неделю - 20 сентября. Ожидается, что Украину переведут в "желтую" зону. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".