В Киеве больных COVID-19 готовятся принимать в родильных домах и детских больницах

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“В Киеве готовятся принимать больных в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере. Наверное, это худшая вспышка, что можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды”, — говорится в сообщении.

Также в видеорепортаже врачи говорят, что больницы заполнены на 110%, а Кличко отмечает, что медицинская система Киева работает уже с надрывом.

“Мы уже находимся на грани, на грани когда медицинская система уже работает с большим надрывом...”, — сказал Кличко.

Дополнение

В Киеве на сегодня болеют на коронавирусную болезнь COVID-19 в целом 59 тысяч человек, или более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще в 1886 инфицированных, 48 человек умерли.

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.

С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

В Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 апреля, — 19,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 5 тысяч. Летальных случаев за сутки — 464. Активных больных сегодня 384 153 человек, прирост за сутки — 8923.