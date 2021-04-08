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У Києві хворих на COVID-19 готуються приймати у пологових будинках та дитячих лікарнях

Київ • УНН

 • 14985 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві готуються приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту “Коронавірус інфо” та відео мера Києва Віталія Кличка.

Цитата

“У Києві готуються приймати хворих у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері. Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б’є рекорди”, — йдеться в повідомленні.

Також у відеорепортажі лікарі кажуть, що лікарні заповнені на 110%, а Кличко наголошує, що медична система Києва працює вже з надривом.

“Ми вже знаходимося на межі, на межі коли медична система вже працює з великим надривом...”, — сказав Кличко.

Доповнення

У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 59 тисяч осіб, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 1886 інфікованих, 48 людей померли.

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

В Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, — 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 5 тисяч. Летальних випадків за добу — 464. Активних хворих на сьогодні 384 153 осіб, приріст за добу — 8 923.

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