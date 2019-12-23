В Киеве до 5 лет лишения свободы осудили владельца "Волги", в которой дети нашли гранату

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Владельца автомобиля “Волга”, который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.