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В Киеве до 5 лет лишения свободы осудили владельца "Волги", в которой дети нашли гранату

Киев  •  УНН

 • 14313 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Владельца автомобиля “Волга”, который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“При участии Киевской местной прокуратуры № 8 Святошинским районным судом г. Киева объявлен обвинительный приговор владельцу автомобиля” Волга “, в котором дети нашли боевую гранату”, — говорится в сообщении.

Так, происшествие случилось 14 июня 2018 года по ул. Чернобыльской, когда группа детей нашла в припаркованном автомобиле марки ГАЗ — 24 “Волга” коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть. В результате взрыва пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, двое из которых получили тяжелые телесные повреждения. Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.

“Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы”, — сообщили в прокуратуре.

Также отмечается, что суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тысяч грн каждому.

Напомним, 14 июня 2018 года в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль.

После чего владельцу автомобиля “Волга”, который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, объявили о подозрении в совершении двух преступлений.

16 июня 2018 года, 41-летнему мужчине выбрали безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал УНН, врачи прооперировали 5-летнего мальчика, который в числе других детей пострадал в результате взрыва автомобиля в Киеве.

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