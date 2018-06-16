Вибух авто у Києві: власнику "Волги" оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Власнику автомобіля "Волга", який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, оголошено про підозру у вчиненні двох злочинів. Найближчим часом суд обере чоловіку міру запобіжного заходу, слідчі підготували клопотання про його арешт. Про це повідомив начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
"На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК та за погодженням із процесуальним керівником оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - сказав Крищенко.
З його слів, слідчі підготували клопотання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом суд його розгляне.
"Окрім того, у кримінальних провадження призначено низку криміналістичних експертиз, за висновками яких та після детального допиту постраждалих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин", - зазначив керівник столичних поліцейських.
Нагадаємо, 14 червня у Святошинському районі столиці в автомобілі стався вибух, внаслідок якого постраждало четверо дітей.
Після вибуху власник авто втік, його затримали у Рівненській області.