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Взрыв авто в Киеве: владельцу "Волги" объявили о подозрении

Взрыв авто в Киеве: владельцу "Волги" объявили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 11611 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Владельцу автомобиля "Волга", который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, объявлено о подозрении в совершении двух преступлений. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения, следователи подготовили ходатайство о его аресте. Об этом сообщил начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК и по согласованию с процессуальным руководителем объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статьей 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - сказал Корищенко.

По его словам, следователи подготовили ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время суд его рассмотрит.

"Кроме того, по уголовному производству назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление", - отметил руководитель столичных полицейских.

Напомним, 14 июня в Святошинском районе столицы в автомобиле произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей.

После взрыва владелец авто сбежал, его задержали в Ровенской области.

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