Власника "Волги", в якій у Києві підірвалися діти, арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Святошинський районний суд Києва обрав власнику автомобіля "Волга", в якій діти у Києві знайшли вибухівку і постраждали внаслідок її вибуху, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №8 власнику автомобіля "Волга", в якій діти знайшли вибухівку, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідне рішення у суботу, 16 червня, ухвалив Святошинський райсуд міста Києва", - повідомили у прокуратурі.
Строк дії запобіжного заходу суд визначив до 12 серпня 2018 року.
Вказано, що 41-річному чоловіку оголошено про підозру за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
"Під час допиту підозрюваний надав визнавальні покази, які у подальшому були підтверджені у ході відтворення", - додали у відомстві.
Зазначається, що наразі у межах кримінального провадження призначено низку судових експертиз. Проводяться усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння злочину.
Нагадаємо, вибух, внаслідок якого постраждало четверо дітей віком від 5 до 11 років, стався у четвер, 14 червня, на вулиці Чорнобильській у Києві. Невстановлений предмет, який діти взяли з автомобіля марки "Волга", вибухнув при спробі його відкрити. Внаслідок детонації пристрою діти отримали численні травми. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.