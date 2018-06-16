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Владельца "Волги", в которой в Киеве подорвались дети, арестовали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Святошинский районный суд Киева избрал владельцу автомобиля "Волга", в которой дети в столице нашли взрывчатку и пострадавших в результате ее взрыва, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №8 владельцу автомобиля "Волга", в которой дети нашли взрывчатку, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение в субботу, 16 июня, принял Святошинский райсуд города Киева", - сообщили в прокуратуре.

Срок действия меры пресечения суд определил до 12 августа 2018 года.

Указано, что 41-летнему мужчине объявлено о подозрении по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Во время допроса подозреваемый дал признательные показания, которые в дальнейшем были подтверждены в ходе воспроизведения", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время в рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления.

Напомним, взрыв, в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, произошел в четверг, 14 июня, на улице Чернобыльской в Киеве. Неустановленный предмет, который дети достали из автомобиля марки "Волга", взорвался при попытке его открыть. Вследствие детонации устройства дети получили многочисленные травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

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