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У Києві до 5 років позбавлення волі засудили власника "Волги", у якій діти знайшли гранату

У Києві до 5 років позбавлення волі засудили власника "Волги", у якій діти знайшли гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Власника автомобіля “Волга”, який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“За участі Київської місцевої прокуратури № 8 Святошинським районним судом м. Києва оголошено обвинувальний вирок власнику автомобіля „Волга“, в якому діти знайшли бойову гранату”, — йдеться у повідомленні.

Так, подія трапилася 14 червня 2018 року по вул. Чорнобильській, коли група дітей знайшла у припаркованому автомобілі марки ГАЗ — 24 “Волга” коробку, яка вибухнула при спробі її відкрити. Внаслідок вибуху постраждало четверо дітей віком від 5 до 11 років, двоє з яких отримали тяжкі тілесні ушкодження. Причиною вибуху стала бойова граната РГД-5, яку в коробку поклав власник автомобіля.

“Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі”, — повідомили у прокуратурі.

Також зазначається, що суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування моральних та матеріальних збитків у розмірі понад 200 тисяч грн кожному.

Нагадаємо, 14 червня 2018 року у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль.

Після чого власнику автомобіля “Волга”, який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, оголосили про підозру у вчиненні двох злочинів.

16 червня 2018 року, 41-річному чоловіку обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як раніше повідомляв УНН, лікарі прооперували 5-річного хлопчика, який у числі інших дітей постраждав внаслідок вибуху автомобіля у Києві.

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