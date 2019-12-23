У Києві до 5 років позбавлення волі засудили власника "Волги", у якій діти знайшли гранату

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Власника автомобіля “Волга”, який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.