Постраждалого від вибуху автівки у Києві хлопчика прооперували - родичка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Лікарі прооперували 5-річного хлопчика, який у числі інших дітей постраждав вчора внаслідок вибуху автомобіля у Києві. Про це сьогодні журналістам повідомила його старша сестра Олександра, передає кореспондент УНН.
"Його прооперували, зараз він у важкому стані", - сказала жінка.
Водночас вона зазначила, що її 8-річній доньці, яка також була з дітьми, вибух спричинив поранення шиї і її також можуть прооперувати.
За словами Олександри, автомобіль "Волга", з якого діти витягли якусь коробку, стояв у дворі без виїзду близько двох років. Два дні тому тому якісь хлопці відкрили його, але попередили дітей, що "там бомба".
"Чи то жартома вони сказали, чи дійсно там щось було, я не знаю", - сказала вона.
Вона зауважила, що, зі слів дітей, вибухів було два: один (невеличкий), коли вони привідкрили коробку, інший (сильніший), коли зняли кришку повністю.
Нагадаємо, 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, постраждали четверо дітей.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.