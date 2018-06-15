Постраждалого від вибуху автівки у Києві хлопчика прооперували - родичка

"Його прооперували, зараз він у важкому стані", - сказала жінка.

Водночас вона зазначила, що її 8-річній доньці, яка також була з дітьми, вибух спричинив поранення шиї і її також можуть прооперувати.

За словами Олександри, автомобіль "Волга", з якого діти витягли якусь коробку, стояв у дворі без виїзду близько двох років. Два дні тому тому якісь хлопці відкрили його, але попередили дітей, що "там бомба".

"Чи то жартома вони сказали, чи дійсно там щось було, я не знаю", - сказала вона.

Вона зауважила, що, зі слів дітей, вибухів було два: один (невеличкий), коли вони привідкрили коробку, інший (сильніший), коли зняли кришку повністю.

Нагадаємо, 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, постраждали четверо дітей.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.