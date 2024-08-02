Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов не имеют никаких конфликтов по переименованию улиц в Одессе. Они имеют разные мнения и занимают разные позиции, однако это не означает наличие конфликта. Об этом УНН сообщили спикеры, приближенные к мэру и главе Одесской ОВА.

Детали

Одесская военная областная администрация и лично Олег Кипер постоянно коммуницирует с военными, поэтому его позиция усилить украинскую идентичность и разорвать ментальные связи с россией возможно более резкая и категоричная, чем у мэра. Этим объясняется и распоряжение Кипера увековечить большинство улиц Одессы фамилиями именно воинов ВСУ вместо героев советского союза. В частности в Одессе появятся улицы военных ВСУ Ярослава Баис, Станислава Узикова, Бориса Айзенберга, Игоря Балмагии и других, рассказали в окружении Кипера.

В то же время мэр Геннадий Труханов встал на сторону одесситов, для которых культурный, исторический и литературный ландшафт Одессы всегда имел важное значение. Он заявил, что масштабное переименование улиц "обнуляет Одессу". В своем Telegram-канале он запустил голосование за или против переименования улиц. Голоса разделились поровну, 50/50.

Однако ни в коем случае эти действия со стороны мэра не свидетельствуют о конфликте с Кипером, отмечают также в окружении Труханова.

В спор вступили также известные деятели культуры. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский в своем посте написал, что Одесса прославлена многими великими фамилиями, в частности Бабелем, Жванецким, Ильфом и Петровым, Катаевым, Горьким.

"Первым об Одессе написал Пушкин в "Евгении Онегине"", - написал Роднянский, подчеркивая, что одесская литература и кино являются неотъемлемым наследием многонациональной культуры Украины.

Этот пост Роднянского прокомментировал Максим Галкин, российский юморист, который осудил россию за войну против Украины и покинул рф. Он в свою очередь поддержал украинизацию одесских улиц и отметил право украинцев определять свои собственные национальные ориентиры.

"Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мною любимого Пушкина", - написал Галкин.

Напомним,

В Одессе переименованы 84 улицы. Такое решение утвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Цель этих изменений - разорвать ассоциации с российской и советской историей и усилить украинскую культурную и историческую идентичность. Например, улица Пушкина станет Итальянской улицей, бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил, а Думская площадь будет называться Биржевой.

Некоторые улицы получат названия в честь известных украинских деятелей и исторических событий. Так, улица Жуковского будет переименована в улицу Леси Украинки, а улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова.

Стоит отметить, что всего в рекомендациях властям Одесской области было указано переименовать 91 улицу. Но семь улиц остались без изменений. В частности улица Леонида Утесова, советского артиста, который посвятил одну из своих песен "У Черного моря" Одессе. Как известно, песня настолько любима одесситами, что считается неформальным гимном города.

В то же время многие названия улиц действительно потеряли свою актуальность. Например, улицы "Политкаторжан", "Градоначальническая", "Армейская". Многие из них теперь будут увековечивать защитников Украины.

Наиболее спорным оказалось переименование Думской площади, бульвар Жванецкого, улицы Бабеля, а также Ильфа и Петрова.