В Казахстане произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz.
Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана, сообщил центр Сейсмологической опытно-методической экспедиции.
Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения - 9.2. Глубина залегания очага - 15 километров.
Как сообщал УНН, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.
Напомним, накануне, 14 июня, в Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5.