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В Казахстане произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz. 

В Казахстане произошло землетрясение

Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана, сообщил центр Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9.2. Глубина залегания очага - 15 километров.

Как сообщал УНН, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Напомним, накануне, 14 июня, в Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5.

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