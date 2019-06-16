В Казахстане произошло землетрясение

Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана, сообщил центр Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9.2. Глубина залегания очага - 15 километров.



Как сообщал УНН, у берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.



Напомним, накануне, 14 июня, в Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5.