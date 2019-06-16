У Казахстані стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Казахстанські сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 3,6. Про це повідомляє УНН з посиланням на Zakon.kz.
Поштовхи були зареєстровані в 19:31:53 за часом Нур-Султана, повідомив центр сейсмологічної дослідно-методичної експедиції.
Епіцентр землетрусу розташовувався в 516 кілометрах на північний схід від Алмати, на території Казахстану.
Енергетичний клас землетрусу - 9.2. Глибина залягання вогнища - 15 кілометрів.
Як повідомляв УНН, біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус .
Нагадаємо, напередодні, 14 червня, в Тихому океані недалеко від узбережжя Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,5.