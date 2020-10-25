В Грузии установили личность террориста, который захватил банк с заложниками

“МВД установлено лицо, совершившее ограбление. МВД призывает СМИ и всех представителей общественности не распространять эту информацию, если они узнают личность и фотографию преступника из различных источников, поскольку это помешает текущим следственным действиям. Пока правоохранителями проводятся специальные оперативно-розыскные и розыскные операции с целью установить местонахождение опознанного полицией лица. Следствие ведется по ст. 179, 236 и 144 Уголовного кодекса”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание “Банка Грузии”. Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет. Большинство заложников были освобождены примерно в 22:30, налетчик покинул место происшествия с несколькими заложниками и деньгами. Позже в МВД сообщили, что освободили всех 43 заложников, преступник разыскивается.