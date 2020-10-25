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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62467 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123283 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100171 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101171 просмотра

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В Грузии установили личность террориста, который захватил банк с заложниками

В Грузии установили личность террориста, который захватил банк с заложниками

Киев  •  УНН

 • 16441 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Грузии установили личность террориста, который 21 октября захватил банк с заложниками в Зугдиди, после чего скрылся с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.

“МВД установлено лицо, совершившее ограбление. МВД призывает СМИ и всех представителей общественности не распространять эту информацию, если они узнают личность и фотографию преступника из различных источников, поскольку это помешает текущим следственным действиям. Пока правоохранителями проводятся специальные оперативно-розыскные и розыскные операции с целью установить местонахождение опознанного полицией лица. Следствие ведется по ст. 179, 236 и 144 Уголовного кодекса”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание “Банка Грузии”. Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет. Большинство заложников были освобождены примерно в 22:30, налетчик покинул место происшествия с несколькими заложниками и деньгами. Позже в МВД сообщили, что освободили всех 43 заложников, преступник разыскивается.

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