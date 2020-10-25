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У Грузії встановили особу терориста, який захопив банк із заручниками

У Грузії встановили особу терориста, який захопив банк із заручниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Грузії встановили особу терориста, який 21 жовтня захопив банк із заручниками в Зугдіді, після чого зник з грошима. Про це повідомляє пресслужба МВС Грузії, передає УНН.

“МВС встановлено особу, яка вчинила пограбування. МВС закликає ЗМІ та всіх представників громадськості не поширювати цю інформацію, якщо вони дізнаються особистість і фотографію злочинця з різних джерел, оскільки це перешкодить поточним слідчим діям. Поки правоохоронцями проводяться спеціальні оперативно-розшукові та розшукові операції з метою встановити місцезнаходження встановленної поліцією особи. Слідство ведеться за ст. 179, 236 і 144 Кримінального кодексу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю “Банку Грузії”. Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт. Більшість заручників були звільнені приблизно о 22:30, нальотчик покинув місце події з декількома заручниками і грошима. Пізніше в МВС повідомили, що звільнили всіх 43 заручників, злочинець розшукується.

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