У Грузії встановили особу терориста, який захопив банк із заручниками

“МВС встановлено особу, яка вчинила пограбування. МВС закликає ЗМІ та всіх представників громадськості не поширювати цю інформацію, якщо вони дізнаються особистість і фотографію злочинця з різних джерел, оскільки це перешкодить поточним слідчим діям. Поки правоохоронцями проводяться спеціальні оперативно-розшукові та розшукові операції з метою встановити місцезнаходження встановленної поліцією особи. Слідство ведеться за ст. 179, 236 і 144 Кримінального кодексу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю “Банку Грузії”. Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт. Більшість заручників були звільнені приблизно о 22:30, нальотчик покинув місце події з декількома заручниками і грошима. Пізніше в МВС повідомили, що звільнили всіх 43 заручників, злочинець розшукується.