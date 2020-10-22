В Грузии разыскивают террориста, который захватил банк с заложниками
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Зугдиди после нападения на филиал одного из банков освободили всех 43 заложников, преступник разыскивается. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.
Отмечается, что большинство заложников были освобождены в течение дня 21 октября, на смену им пришел начальник местного управления полиции. Позже террорист вместе с полицейским и тремя заложниками покинули здание банка. Благодаря усилиям полицейского впоследствии все заложники были освобождены, теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.
“Правоохранители продолжают интенсивные оперативно-розыскные и розыскные мероприятия по задержанию преступника. Министерство внутренних дел будет постепенно распространять среди общественности дополнительную информацию по данному факту”, — заявили в МВД Грузии.
Как сообщал УНН, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание “Банка Грузии”. Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет. Большинство заложников были освобождены примерно в 22:30, налетчик покинул место происшествия с несколькими заложниками и деньгами.