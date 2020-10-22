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Захоплення заручників у Грузії: грабіжник залишив банк разом з декількома заручниками

Захоплення заручників у Грузії: грабіжник залишив банк разом з декількома заручниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Більшість громадян, утримуваних в якості заручників в філії “Банку Грузії” в Зугдіді з 14 годин, були звільнені приблизно о 22:30, нальотчик покинув місце події з декількома заручниками і грошима. Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає УНН із посиланням на “Новости-Грузия”.

Стверджується, що злочинцеві передали гроші, після чого він відпустив більшу частину заручників. За попередніми даними, він вимагав півмільйона доларів.

Телеканали в прямому ефірі показали, як людина в камуфляжі з піднятою рукою, в якій, по всій видимості, була граната, виходить з будівлі банку, під прикриттям трьох пов’язаних мотузкою чоловіків. Позаду нього знаходився ще один заручник — ймовірно це й був глава крайової поліції. Цей чоловік ніс досить великий рюкзак імовірно з грошима. Яку саме суму отримав грабіжник, не відомо, пише видання.

“Всі п’ятеро чоловіків, що покинули будівлю, сіли в поліцейський автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Не виключено, що злочинцеві нададуть ще один автомобіль або вертоліт. Є версія, що з Зугдіді він прямує до Абхазії — регіон, який не контролюється центральною владою Грузії”, — додається у повідомленні.

Після цього поліцейське оточення біля будівлі банку було знято, спецтехніка відведена. У будівлі працюють криміналісти.

Інформацію також підтвердив житель Зугдіді Іраклій Кварацхелія, який був серед заручників.

“Нас всіх відпустили, залишили тільки трьох чоловіків. Представник поліції приніс гроші і разом з грабіжником вони залишили будівлю через кілька хвилин”, — написав Кварацхелія на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що МВС Грузії поки не зробило офіційної заяви з приводу спецоперації.

Нагадаємо, озброєний чоловік в камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю “Банку Грузії” в Зугдіді на проспекті Звіада Гамсахурдія. Понад сім годин він утримував всередині людей — відвідувачів і співробітників банку.

Раніше через одного із заручників він озвучив свої вимоги: півмільйона доларів і вертоліт або можливість безпечного відходу на автобусі разом із заручниками.

МВС країни розслідує те, що трапилося за статтями “розбій”, “протиправне придбання, зберігання і носіння вогнепальної зброї” і “захоплення заручника”.

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