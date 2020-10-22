У Грузії розшукують терориста, який захопив банк з заручниками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Зугдіді після нападу на філію одного з банків звільнили усіх 43 заручників, злочинець розшукується. Про це повідомляє пресслужба МВС Грузії, передає УНН.
Зазначається, що більшість заручників були звільнені протягом дня 21 жовтня, на зміну їм прийшов начальник місцевого управління поліції. Пізніше терорист разом з поліцейським та трьома заручниками залишили будівлю банку. Завдяки зусиллям правоохоронця згодом всі заручники були звільнені, тепер їх життю і здоров’ю нічого не загрожує.
“Правоохоронці продовжують інтенсивні оперативно-розшукові та розшукові заходи щодо затримання злочинця. Міністерство внутрішніх справ буде поступово поширювати серед громадськості додаткову інформацію за цим фактом”, — заявили в МВС Грузії.
Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік в камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю “Банку Грузії”. Понад 7 годин він утримував у заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт. Більшість заручників були звільнені приблизно о 22:30, нальотчик покинув місце події з декількома заручниками і грошима.