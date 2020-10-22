У Грузії розшукують терориста, який захопив банк з заручниками

Зазначається, що більшість заручників були звільнені протягом дня 21 жовтня, на зміну їм прийшов начальник місцевого управління поліції. Пізніше терорист разом з поліцейським та трьома заручниками залишили будівлю банку. Завдяки зусиллям правоохоронця згодом всі заручники були звільнені, тепер їх життю і здоров’ю нічого не загрожує.

“Правоохоронці продовжують інтенсивні оперативно-розшукові та розшукові заходи щодо затримання злочинця. Міністерство внутрішніх справ буде поступово поширювати серед громадськості додаткову інформацію за цим фактом”, — заявили в МВС Грузії.

Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік в камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю “Банку Грузії”. Понад 7 годин він утримував у заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт. Більшість заручників були звільнені приблизно о 22:30, нальотчик покинув місце події з декількома заручниками і грошима.