В ГСЧС показали последствия ракетного удара рф по Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук опубликовал фото последствий вражеского ракетного обстрела Киева, передает УНН.
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«Киев. Пока стражи неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом. Спасибо, герои без оружия, за самоотверженный труд!» - написал Крук в Facebook.
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Ночная атака врага на столицу была "исключительной по своей плотности". В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дроны.
Сообщалось, что, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракеты упали на территорию столичного зоопарка.
Известно о трех пострадавших людях.