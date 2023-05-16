В ГСЧС показали последствия ракетного удара рф по Киеву

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13 марта, 19:26 • 65306 просмотра

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук опубликовал фото последствий вражеского ракетного обстрела Киева, передает УНН.

Цитата

«Киев. Пока стражи неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом. Спасибо, герои без оружия, за самоотверженный труд!» - написал Крук в Facebook.

Дополнение

Ночная атака врага на столицу была "исключительной по своей плотности". В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дроны.

Сообщалось, что, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракеты упали на территорию столичного зоопарка.

Известно о трех пострадавших людях.

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