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Атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку

Атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Уламки ракети впали на територію столичного зоопарку. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

"Вибухи в Києві. Кілька - в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці- згодом", - написав Кличко.

Деталі

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків ще в двох районах столиці.

"В Києві триває повітряна тривога. Працює ППО.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. Дані по потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо

У КОВА повідомляли про роботу ППО на Київщині.

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