Атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Уламки ракети впали на територію столичного зоопарку. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише УНН.
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"Вибухи в Києві. Кілька - в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці- згодом", - написав Кличко.
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків ще в двох районах столиці.
"В Києві триває повітряна тривога. Працює ППО.
За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. Дані по потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
У КОВА повідомляли про роботу ППО на Київщині.