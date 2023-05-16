На Київщині працює ППО - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Київщині працює ППО. Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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"Київська область! Ракетна небезпека! У регіоні працює ППО.
Перейдіть до укриттів та інших безпечних місць. Зберігайте спокій!", - зазначили в КОВА.
Доповнення
Про роботу ППО написали також й в Київській міській військовій адміністрації.
"Працює ППО!
Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - повідомили в КМВА.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО по цілях.