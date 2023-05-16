На Киевщине работает ПВО - КОВА

Цитата

"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО.

Перейдите в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие!", - отметили в КОВА.

Дополнение

О работе ПВО написали также и в Киевской городской военной администрации.

"Работает ПВО!

Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - сообщили в КГВА.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО по целям.