На Киевщине работает ПВО - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На Киевщине работает ПВО. Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
Цитата
"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО.
Перейдите в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие!", - отметили в КОВА.
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О работе ПВО написали также и в Киевской городской военной администрации.
"Работает ПВО!
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - сообщили в КГВА.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО по целям.