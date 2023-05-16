Атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Обломки ракеты упали на территорию столичного зоопарка. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.
Цитата
"Взрывы в Киеве. Несколько - в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, упали обломки ракеты. Все службы направляются на места. Подробности - позже", - написал Кличко.
Детали
В Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков еще в двух районах столицы.
"В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО.
По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.
Напомним
В КОВА сообщали о работе ПВО на Киевщине.