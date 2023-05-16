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Ворожий обстріл Києва: відомо вже про трьох постраждалих

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко написав в своєму Telegram, що відомо вже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ, пише УНН.

Цитата

"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає", - зазначив він.

Доповнення

Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок падіння уламків ракети в місті загорілися автівки та була ушкоджена будівля.

Крім цього, уламки ракети впали й на територію столичного зоопарку.

Загалом, за попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

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