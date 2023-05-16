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У Києві внаслідок падіння уламків ракети загорілися автівки - Кличко

У Києві внаслідок падіння уламків ракети загорілися автівки - Кличко

Київ • УНН

 • 998549 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети в місті загорілися автівки та була ушкоджена будівля, передає УНН.

Цитата

"У Соломʼянському районі , попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто. Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. Потерпілих наразі не виявили", - написав Кличко.

Доповнення

Він додав, що у Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, також пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих теж не надходила.

Віталій Кличко також повідомляв, що уламки ракети впали на територію столичного зоопарку.

Крім цього, за попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

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