В Киеве в результате падения обломков ракеты загорелись машины - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков ракеты в городе загорелись машины и было повреждено здание, передает УНН.
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"В Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто. Повреждено здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили", - написал Кличко.
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Он добавил, что в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, также повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших тоже не поступала.
Виталий Кличко также сообщал, что обломки ракеты упали на территорию столичного зоопарка.
Кроме этого, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском’и Дарницком районах столицы.