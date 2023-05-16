Вражеский обстрел Киева: известно уже о трех пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram, что известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Киев, пишет УНН.
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"По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет", - отметил он.
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Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков ракеты в городе загорелись машины и было повреждено здание.
Кроме этого, обломки ракеты упали и на территорию столичного зоопарка.
В целом, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском’и Дарницком районах столицы.