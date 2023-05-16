У ДСНС показали наслідки ракетного удару рф по Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук опублікував фото наслідків ворожого ракетного обстрілу Києва, передає УНН.
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«Київ. Поки вартові неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поруч. Дякую, герої без зброї, за самовіддану працю!» - написав Крук у Facebook.
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Нічна атака ворога на столицю була "вийнятковою за своєю щільністю". У небі над Україною за ніч знищили усі з 18 запущених росією ракет та дрони.
Повідомлялося, що, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракети впали на територію столичного зоопарку.
Відомо про трьох постраждалих людей.