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У небі над Україною за ніч знищили усі з 18 запущених росією ракет та дрони

У небі над Україною за ніч знищили усі з 18 запущених росією ракет та дрони

Київ • УНН

 • 1211716 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - написав Залужний.

Окрім того, з його слів, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "Supercаm". "Усі – знищені!" - зазначив Залужний.

Нагадаємо

Уночі ворог атакував з повітря Київ.

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