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КМВА: нічна атака на Київ була вийнятковою за своєю щільністю

КМВА: нічна атака на Київ була вийнятковою за своєю щільністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Нічна атака ворога на столицю була "вийнятковою за своєю щільністю". Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.

Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - написали в КМВА.

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Доповнення

Під час нічної атаки на Києвщині працювала ППО. Частина уламків впала на територію столичного зоопарку. До того ж, було зафіксовано зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

Пізніше, в Києві та області була ще раз оголошена тривога. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих дронах на Київщині.

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