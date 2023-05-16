КМВА: нічна атака на Київ була вийнятковою за своєю щільністю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Нічна атака ворога на столицю була "вийнятковою за своєю щільністю". Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.
Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - написали в КМВА.
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Доповнення
Під час нічної атаки на Києвщині працювала ППО. Частина уламків впала на територію столичного зоопарку. До того ж, було зафіксовано зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.
Пізніше, в Києві та області була ще раз оголошена тривога. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих дронах на Київщині.