Кличко: на Київщині сили ППО працюють по безпілотниках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих дронах на Київщині, передає УНН.
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"Південніше Борисполя сили ППО працюють по БПЛА. В столиці й області знову тривога. Залишайтеся в укриттях!", - написав Кличко.
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Він також зазначив, що у лісопарковій зоні в Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків БПЛА. Попередньо - без загоряння.
Крім того, відомо вже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ. Внаслідок падіння уламків ракети в місті загорілися автівки та була ушкоджена будівля.
До того ж, уламки ракети впали й на територію столичного зоопарку.
Загалом, за попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.