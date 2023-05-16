Кличко: на Киевщине силы ПВО работают по беспилотникам

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13 марта, 19:26 • 51551 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским дронам на Киевщине, передает УНН.

Цитата

"Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА. В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Дополнение

Он также отметил, что в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА. Предварительно - без возгорания.

Кроме того, известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. В результате падения обломков ракеты в городе загорелись машины и было повреждено здание.

К тому же, обломки ракеты упали и на территорию столичного зоопарка.

В целом, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

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