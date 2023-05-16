Кличко: на Киевщине силы ПВО работают по беспилотникам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским дронам на Киевщине, передает УНН.
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"Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА. В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Кличко.
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Он также отметил, что в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА. Предварительно - без возгорания.
Кроме того, известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Киев. В результате падения обломков ракеты в городе загорелись машины и было повреждено здание.
К тому же, обломки ракеты упали и на территорию столичного зоопарка.
В целом, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.