КГВА: ночная атака на Киев была исключительной по своей плотности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ночная атака врага на столицу была "исключительной по своей плотности". Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая! На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.
Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - написали в КМВА.
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Дополнение
Во время ночной атаки на Киевщине работала ПВО. Часть обломков упала на территорию столичного зоопарка. К тому же, было зафиксировано зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.
Позже, в Киеве и области была еще раз объявлена тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским дронам на Киевщине.