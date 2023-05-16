В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дроны

Цитата

"Около 03:30 16-го мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины", - написал Залужный.

Кроме того, по его словам, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "Supercam". "Все – уничтожены!" - отметил Залужный.

Напомним

Ночью враг атаковал с воздуха Киев.