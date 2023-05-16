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13 марта, 19:26 • 67412 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 113092 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111170 просмотра

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В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дроны

В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дроны

Киев • УНН

 • 1211713 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужныйв Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Около 03:30 16-го мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины", - написал Залужный.

Кроме того, по его словам, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "Supercam". "Все – уничтожены!" - отметил Залужный.

Напомним

Ночью враг атаковал с воздуха Киев.

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