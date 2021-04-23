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В Госстате назвали страны, из которых в Украину везут больше всего коньяка

В Госстате назвали страны, из которых в Украину везут больше всего коньяка

Киев  •  УНН

 • 18362 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За два месяца этого года Украина импортировала коньяка на 960 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной статистической службы, передает УНН.

Детали

Традиционно крупнейшим поставщиком коньяка в Украину является Франция. В январе-феврале 2021 года Украина завезла французского коньяка на 769 тыс. долл.

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Второе место в списке со значительным отрывом принадлежит Германии (82,6 тыс. долл.), а третье - Латвии (44 тыс. долл.).

При этом, экспорт коньяка Украиной достиг 234 тыс. долл.

Дополнение

Как сообщал УНН, отечественный коньяк наши потребители покупают охотнее иностранного.

Заметим, что с украинским коньяком на полках магазинов сегодня конкурирует еще и так называемый псевдогрузинский коньяк. Его производят тоже наши компании, но позиционируют эту продукцию якобы как грузинскую.

Нарушение честной конкуренции разоблачили в АМКУ и рассказали, что делают для противодействия таким производителям.

Среди "пойманных" производителей такие предприятия: ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), частное малое предприятие "Лоцмен" (ТМ "Азнаури"), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури") .

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