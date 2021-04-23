У Держстаті назвали країни, з яких в Україну везуть найбільше коньяку

Деталі

Традиційно найбільшим постачальником коньяку в Україну є Франція. У січні-лютому 2021 року Україна завезла французького коньяку на 769 тис. дол.

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Друге місце у списку зі значним відривом належить Німеччині (82,6 тис. дол.), а третє – Латвії (44 тис. дол.).

При цьому, експорт коньяку Україною сягнув 234 тис. дол.

Доповнення

Як повідомляв УНН, вітчизняний коньяк наші споживачі купують охочіше за іноземний.

Зауважимо, що з українським коньяком на полицях магазинів сьогодні конкурує ще й так званий псевдогрузинський коньяк. Його виробляють теж наші компанії, але позиціонують цю продукцію нібито як грузинську.

Порушення чесної конкуренції викрили в АМКУ та розповіли, що роблять для протидії таким виробникам.

Серед "спійманих" виробників такі підприємства: ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”), приватне мале підприємство “Лоцмен” (ТМ “Азнаурі”), ТОВ “СП Аквавінтекс” і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ “Гудаурі”).