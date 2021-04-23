У Держстаті назвали країни, з яких в Україну везуть найбільше коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За два місяці цього року Україна імпортувала коньяку на 960 тис. дол. Про це свідчать дані Державної статистичної служби, передає УНН.
Деталі
Традиційно найбільшим постачальником коньяку в Україну є Франція. У січні-лютому 2021 року Україна завезла французького коньяку на 769 тис. дол.
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Друге місце у списку зі значним відривом належить Німеччині (82,6 тис. дол.), а третє – Латвії (44 тис. дол.).
При цьому, експорт коньяку Україною сягнув 234 тис. дол.
Доповнення
Як повідомляв УНН, вітчизняний коньяк наші споживачі купують охочіше за іноземний.
Зауважимо, що з українським коньяком на полицях магазинів сьогодні конкурує ще й так званий псевдогрузинський коньяк. Його виробляють теж наші компанії, але позиціонують цю продукцію нібито як грузинську.
Порушення чесної конкуренції викрили в АМКУ та розповіли, що роблять для протидії таким виробникам.
Серед "спійманих" виробників такі підприємства: ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”), приватне мале підприємство “Лоцмен” (ТМ “Азнаурі”), ТОВ “СП Аквавінтекс” і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ “Гудаурі”).