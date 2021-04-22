У АМКУ розповіли, як протидіють недобросовісним виробникам псевдогрузинських коньяків

Жорсткі рекомендації АМКУ

Так, в АМКУ повідомили, що за результатами дослідження надали обов’язкові до розгляду рекомендації ТОВ “СП Аквавінтекс”, про вжиття заходів щодо недопущення поширення на етикетках та контретикетках коньяків України “SHEREULI”, а також в будь-яких інших джерелах інформації, зокрема в рекламі цих коньяків України, відомостей, які можуть бути сприйнятими як інформація про грузинське походження напою.

Обов’язкові до розгляду рекомендації були надані й ТОВ “Атлантіс” про припинення дій, що містять ознаки порушень щодо поширення неточної інформації, зокрема в рекламі, яка видає коньяки України “ADJARI” за грузинські.

ПМП “Лоцмен” також в обов’язковому порядку рекомендували вжиття заходів щодо недопущення поширення на етикетках та контретикетках коньяків України “AZNAURI”, а також в будь-яких інших джерелах інформації, зокрема в рекламі цих коньяків України, відомостей, які можуть бути сприйнятими як інформація про грузинське походження цього напою. Такі самі рекомендації стосувались і коньяків України “GUDAURI” ТОВ “Українська дистрибуційна компанія”.

Результати виконання рекомендацій АМКУ

Разом із тим в АМКУ повідомили, що окремими виробниками коньяку зазначені рекомендації не були виконані, що було з’ясовано в ході перевірки.

“Рекомендації Комітету від 11.07.2020 № 30-рк ТОВ „Атлантіс“ виконанні не були. Тому Комітетом розпочато розгляд справи у зв’язку з наявністю в діях ТОВ „АДАМАН ТРЕИД“ (попередня назва ТОВ „Атлантіс“) і ТОВ „Виналь“ ознак порушення, передбаченого статтею 15і Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції“, у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. За результатами розгляду справи будуть вжиті заходи відповідно до законодавства”, — повідомили в АМКУ.

У Комітеті також зазначили, що ТОВ “СП Аквавінтекс” вчинило порушення, передбачене статтею 15і Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, у вигляді повідомлення неточних відомостей на етикетках та контретикетках вина “ALAZANI VALLEY SHEREULI” (білого напівсолодкого та червоного напівсолодкого) власного виробництва, які можуть свідчити та бути сприйнятими як інформація про іноземне походження цих напоїв. За це порушення на ТОВ “СП Аквавінтекс” накладено штраф у розмірі 693 252 гривні.

Доповнення

Нагадаємо, на думку виконавчого директора Всеукраїнської організації “Союз споживачів України” Максима Несміянова, у випадку з псевдогрузинськими коньяками використовується маркетинговий хід, який вводить споживача в оману і порушує його права, відповідно, тут повинна вже давно приєднатися Держспоживслужба.

“У цьому випадку йде маркетинговий хід чи інша гра, мета якої просто отримати увагу покупця, щоб він купив цей товар. Держспоживслужба якраз і повинна цим займатися... Вони могли б вже втрутитися і подивитися, дати оцінку і вже після цього вирішувати на рівні штрафів”, — упевнений експерт.