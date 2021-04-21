Держспоживслужба повинна втрутитися в проблему з псевдогрузинськими коньяками - експерт

Цитата:

"Ми бачимо цю історію не перший рік, і контролюючі органи, які чомусь не бачать під час планових перевірок цю проблему, ось до них тоді питання: чим вони займаються. Так, це не зовсім обман, але маніпуляція однозначно. І покупець, якщо він не вивчає маркування, а просто обирає після первинного аналізу, наприклад, на предмет прапора, мови, того, що вказується, однозначно вводяться в оману про те, що це не український виробник, а якийсь відомий грузинський", - вважає експерт.

Деталі

На думку Несміянова, використовується маркетинговий хід, який вводить споживача в оману і порушує його права, відповідно, тут повинна вже давно підключитися Держспоживслужба.

"У цьому випадку йде маркетинговий хід чи інша гра, мета якої просто отримати увагу покупця, щоб він купив цей товар. Держспоживслужба якраз і повинна цим займатися. (...) Вони могли б вже втрутитися і подивитися, дати оцінку і вже після цього вирішувати на рівні штрафів", - упевнений експерт.

Доповнення

Антимонопольний комітет раніше дав рекомендації виробникам псевдогрузинських коньяків ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Аджарія"), приватному малому підприємству "Лоцман" (ТМ "Азнаурі"), ТОВ "СП Аквавінтекс" і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ "Гудаурі") . Там їх закликали припинити поширення на етикетках, контретикетках і в рекламі позначень, які можуть ввести в оману споживачів, вказуючи на ймовірне іноземне походження коньячних напоїв. Але далі попереджень справа не пішла.