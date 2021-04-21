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Госпотребслужба должна вмешаться в проблему с псевдогрузинскими коньяками - эксперт

Госпотребслужба должна вмешаться в проблему с псевдогрузинскими коньяками - эксперт

Киев  •  УНН

 • 21521 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. История с псевдогрузинскими коньяками длится уже не первый год. Контролирующие органы не делают ничего, чтобы защитить потребителя от такой манипуляции со стороны производителя. Вмешаться должна Госпотребслужба, считает исполнительный директор Всеукраинской организации “Союз потребителей Украины” Максим Несмиянов, пишет УНН.

Цитата:

“Мы видим эту историю не первый год, и контролирующие органы, которые почему-то не видят во время плановых проверок эту проблему, вот к ним тогда вопрос: чем они занимаются. Да, это не совсем обман, но манипуляция однозначно. И покупатель, если он не изучает маркировку, а просто выбирает по первичному анализу, например, на предмет флага, языка, того, что указывается, однозначно вводятся в заблуждение о том, что это не украинский производитель, а какой-то известный грузинский”, — считает эксперт.

Детали

По мнению Несмиянова, используется маркетинговый ход, который вводит потребителя в заблуждение и нарушает его права, соответственно, тут должна уже давно подключиться Госпотребслужба.

“В данном случае идет маркетинговый ход или другая иная игра, цель которой просто получить внимание покупателя, чтобы он купил этот товар. Госпотребслужба как раз и должна этим заниматься. (...) Они могли бы уже вмешаться и посмотреть, дать оценку и уже после этого решать на уровне штрафов”, — уверен эксперт.

Дополнение

Антимонопольный комитет ранее дал рекомендации производителям псевдогрузинских коньяков ООО “Атлантис” (ТМ “Аджари”), частному малому предприятию “Лоцман” (ТМ “Азнаури”), ООО “СП Аквавинтекс” и ООО “Украинская дистрибуционная компания” (ТМ “Гудаури”). Там их призвали прекратить распространение на этикетках, контрэтикетках и в рекламе обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей, указывая на вероятное иностранное происхождение коньячных напитков. Но дальше предупреждений дело не пошло

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