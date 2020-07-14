В Україні продають псевдогрузинські коньяки: АМКУ виніс суворе попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Антимонопольний комітет України надав українським виробникам коньяків обов’язкові для розгляду рекомендації припинити поширення на етикетках, контретикетках та у рекламі позначень, які можуть ввести в оману споживачів, вказуючи на ймовірне іноземне походження коньячних напоїв. Про це інформує сайт АМКУ, передає УНН.
Грузинські коньяки широко представлені в українських торговельних мережах і користуються стабільно високим попитом серед споживачів. Спробували заробити на цій популярності й українські компанії. А саме - ТОВ "Атлантіс", ПМП "Лоцмен", ТОВ "Українська дистрибуційна компанія", ТОВ "СП Аквавінтекс", зауважили в АМКУ.
"Підприємства використовують при оформленні етикеток написи грузинською мовою, зображення грузинського прапора та інші елементи, притаманні напоям із Грузії. Натомість інформація про українське походження вказується маленькими літерами. Окрім цього, у рекламі таких напоїв використовуються ролики грузинського застілля з місцевими стравами, побажаннями, костюмами тощо.
Усе це може ввести в оману споживачів та дати їм хибне враження, що вони купують коньяки саме грузинського виробництва.
При цьому, відповідно до Закону України "Про виноград та виноградне вино", забороняється видавати за іноземні коньяки України і суміші (купажі) з іноземними коньяками, коньячними спиртами", - розповіли в комітеті.
Виходячи з цього, АМКУ рекомендував виробникам коньяків вжити заходів щодо недопущення обману споживачів.
"Зокрема, вони (виробники псевдогрузинських напоїв, - ред.) мають відмовитися від поширення на етикетках та контретикетках, а також в будь-яких інших джерелах інформації, у тому числі в рекламі, відомостей, які можуть бути сприйняті як інформація про іноземне походження напоїв", - йдеться у рішенні АМКУ.
Відреагувати на рекомендації та повідомити про це Антимонопольний комітет зазначені підприємства мають у десятиденний термін від моменту прийняття цих рекомендацій.
Нагадаємо, за даними Держстату, українці стали більше пити коньяку.