В Украине продают псевдогрузинские коньяки: АМКУ вынес строгое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Антимонопольный комитет Украины предоставил украинским производителям коньяков обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить распространение на этикетках, контрэтикетках и в рекламе обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей, указывая на вероятное иностранное происхождение коньячных напитков. Об этом сообщает сайт АМКУ, передает УНН.
Грузинские коньяки широко представлены в украинских торговых сетях и пользуются стабильно высоким спросом среди потребителей. Попытались заработать на этой популярности и украинские компании. А именно - ООО "Атлантис", ПМП "Лоцмен", ООО "Украинская дистрибуционная компания", ООО "СП Аквавинтекс", отметили в АМКУ.
"Предприятия используют при оформлении этикеток надписи на грузинском языке, изображения грузинского флага и другие элементы, присущие напиткам из Грузии. Зато информация об украинском происхождении указывается маленькими буквами. Кроме этого, в рекламе таких напитков используются ролики грузинского застолья с местными блюдами, пожеланиями, костюмами и т.д.
Все это может ввести в заблуждение потребителей и дать им ложное впечатление, что они покупают коньяки именно грузинского производства.
При этом, согласно Закону Украины "О винограде и виноградном вине", запрещается выдавать за иностранные коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными коньяками, коньячными спиртами", - рассказали в комитете.
Исходя из этого, АМКУ рекомендовал производителям коньяков принять меры по недопущению обмана потребителей.
"В частности, они (производители псевдогрузинских напитков, - ред.) должны отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках, а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков", - говорится в решении АМКУ.
Отреагировать на рекомендации и сообщить об этом Антимонопольный комитет указанные предприятия должны в десятидневный срок с момента принятия этих рекомендаций.
Напомним, по данным Госстата, украинцы стали больше пить коньяка.