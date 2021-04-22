В АМКУ рассказали, как противодействуют недобросовестным производителям псевдогрузинских коньяков

Жесткие рекомендации АМКУ

Так, в АМКУ сообщили, что по результатам исследования предоставили обязательные к рассмотрению рекомендации ООО “СП Аквавинтекс”, о принятии мер по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках коньяков Украины “SHEREULI”, а также в любых других источниках информации, в частности в рекламе этих коньяков Украины, сведений, которые могут быть восприняты как информация о грузинском происхождении напитка.

Обязательные для рассмотрения рекомендации были предоставлены и ООО “Атлантис” о прекращении действий, которые содержат признаки нарушений по распространению неточной информации, в частности в рекламе, которая выдает коньяки Украины “ADJARI” за грузинские.

ЧМП “Лоцмен” также в обязательном порядке рекомендовали принятие мер по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках коньяков Украины “AZNAURI”, а также в любых других источниках информации, в частности в рекламе этих коньяков Украины, сведений, которые могут быть восприняты как информация о грузинском происхождении этого напитка. Такие же рекомендации касались и коньяков Украины “GUDAURI” ООО “Украинская дистрибуционная компания”.

Результаты выполнения рекомендаций АМКУ

Вместе с тем в АМКУ сообщили, что отдельными производителями коньяка указанные рекомендации не были выполнены, что было выяснено в ходе проверки.

“Рекомендации Комитета от 11.07.2020 № 30-рк ООО „Атлантис“ не были выполнены. Поэтому Комитетом начато рассмотрение дела в связи с наличием в действиях ООО „АДАМАН ТРЕИД“ (прежнее название ООО „Атлантис“) и ООО „Виналь“ признаков нарушения, предусмотренного статьей 15 и Закона Украины „О защите от недобросовестной конкуренции“, в виде распространения информации, вводящей в заблуждение. По результатам рассмотрения дела будут приняты меры в соответствии с законодательством”, — сообщили в АМКУ.

В Комитете также отметили, что ООО “СП Аквавинтекс” совершило нарушение, предусмотренное статьей 15 и Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции”, в виде сообщения неточных сведений на этикетках и контрэтикетках вина “ALAZANI VALLEY SHEREULI” (белого полусладкого и красного полусладкого) собственного производства, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация об иностранном происхождении этих напитков. За это нарушение на ООО “СП Аквавинтекс” наложен штраф в размере 693 252 гривен.

Дополнение

Напомним, по мнению исполнительного директора Всеукраинской организации “Союз потребителей Украины” Максима Несмиянова, в случае с псевдогрузинскими коньяками используется маркетинговый ход, который вводит потребителя в заблуждение и нарушает его права, соответственно, здесь должна уже давно присоединиться Госпотребслужба.

“В данном случае идет маркетинговый ход или иная игра, цель которой просто получить внимание покупателя, чтобы он купил этот товар. Госпотребслужба как раз и должна этим заниматься... Они могли бы уже вмешаться и посмотреть, дать оценку и уже после этого решать на уровне штрафов”, — уверен эксперт.