У Союзі споживачів України порадили, куди звертатися зі скаргами на псевдогрузинські коньяки-перевертні

Деталі

Проблема псевдоіноземних продуктів, які вводять в оману споживача своєю рекламою або етикетками відома давно. З нею який рік у розрізі недобросовісної конкуренції бореться Антимонопольний комітет України.

"АКМУ дійсно за законом повинен зачищати споживача від недобросовісної конкуренції. Але АМКУ не захищає споживачів в плані їх реалізації закону про захист прав споживачів. (...) До того ж в Комітеті дійсно дуже тривалі процедури, іноді вони можуть тривати роки, тому що це дослідження ринку, дослідження ось цього прояву недобросовісної конкуренції, виявлення походження псевдоіноземної або фальсифікованої продукції", - пояснює Цільвік.

Тому голова Союзу споживачів України вважає, що ефективним інструментом в світлі захисту прав споживачів від обману українськими виробниками псевдогрузинського коньяку є Дерпродспоживслужба.

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"Сьогодні Держпродспоживслужба відповідає за безпеку як харчової продукції, так і захист прав споживачів. Тому я б рекомендував звертатися споживачам, у першу чергу, у Держпродспоживслужбу", - упевнений Цільвік.

Доповнення

Відзначимо, в АМКУ відзвітували про те, як протидіють виробникам псевдогрузинських коньяків ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Аджарія"), приватному малому підприємству "ЛОЦМЕН" (ТМ "Азнаурі"), ТОВ "СП Аквавинтекс" і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" ( ТМ "Гудаурі"). УНН же звернувся із запитами до виробників псевдогрузинських коньяків з метою дізнатися, яким чином вони виконали обов'язкові рекомендації Антимонопольного комітету і як виправили виявлені порушення.

Тим часом саме псевдоіноземний алкоголь і фальсифікат економічний експерт Олександр Охріменко називає головними проблемами українського алкогольного ринку.