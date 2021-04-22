В Союзе потребителей Украины посоветовали, куда обращаться с жалобами на псевдогрузинские коньяки-оборотни

В Союзе потребителей Украины посоветовали, куда обращаться с жалобами на псевдогрузинские коньяки-оборотни
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. С жалобами по вопросам обмана украинскими производителями псевдогрузинского коньяка потребителей следует обращаться в Госпродпотребслужбу, считает председатель Союза потребителей Украины Олег Цильвик, передает УНН.
Детали
Проблема псевдоиностранных продуктов, которые вводят в заблуждение потребителя своей рекламой или этикетками известна давно. С ней который год в разрезе недобросовестной конкуренции борется Антимонопольный комитет Украины.
“АКМУ действительно по закону должен зачищать потребителя от недобросовестной конкуренции. Но АМКУ не защищает потребителей в плане их реализации закона о защите прав потребителей. (...) К тому же в Комитете действительно очень длительные процедуры, иногда они могут занимать года, потому что это исследования рынка, исследование вот этого проявления недобросовестной конкуренции, выявление происхождение псевдоиностранной или фальсифицированной продукции”, — объясняет Цильвик.
Поэтому председатель Союза потребителей Украины считает, что эффективным инструментом в свете защиты прав потребителей от обмана украинскими производителями псевдогрузинского коньяка является Госпродпотребслужба.
Цитата
“Сегодня Госпродпотребслужба отвечает за безопасность как пищевой продукции, так и защиту прав потребителей. Поэтому я бы рекомендовал обращаться потребителям в первую очередь в Госпродпотребслужбу”, — уверен Цильвик.
Дополнение
Отметим, в АМКУ отчитались о том, как противодействуют производителям псевдогрузинских коньяков ООО “Атлантис” (ТМ “Аджари”), частному малому предприятию “Лоцмен” (ТМ “Азнаури”), ООО “СП Аквавинтекс” и ООО “Украинская дистрибуционная компания” (ТМ “Гудаури”). УНН же обратился с запросами к производителям псевдогрузинских коньяков с целью узнать, каким образом они выполнили обязательные рекомендации Антимонопольного комитета и как исправили обнаруженные нарушения.
Между тем именно псевдоиностранный алкоголь и фальсификат экономический эксперт Александр Охрименко называет главными проблемами украинского алкогольного рынка.