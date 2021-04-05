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Эксперт о негативных тенденциях украинского алкогольного рынка: напитки псевдоиностранного производства и фальсификат

Эксперт о негативных тенденциях украинского алкогольного рынка: напитки псевдоиностранного производства и фальсификат

Киев  •  УНН

 • 19148 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Экономический эксперт Александр Охрименко объяснил в комментарии УНН, какие негативные тенденции сейчас царят на украинском алкогольном рынке и кто сможет их преодолеть.

Детали

Так, Александр Охрименко объясняет, что многие алкогольные украинские производители пытаются сосредоточиться именно на изготовлении качественной продукции, но конкуренцию им, к сожалению, составляет фальсификат и якобы иностранный алкоголь, например псевдогрузинские коньяки и псевдофранцузские или псевдоитальянские вина. Несмотря на рекомендации Антимонопольного комитета к отдельным украинским производителям, которые вводили в заблуждение покупателей, представляя алкоголь по всем внешним признакам похожим на иностранный, пока ничего существенно не изменилось - напитки все еще на полках. А их привлекательная цена дает им преимущество перед качественными честными украинскими производителями вина и коньяка.

"Проблема псевдогрузинских, псевдоитальянских и других алкогольных псевдоиностранных напитков стара как мир. И она будет продолжать существовать до тех пор, пока это выгодно нашему покупателю, который продолжает быть неприхотливым. На сегодня было несколько попыток со стороны наших алкогольных производителей предлагать украинцам качественные отечественные алкогольные напитки. Но, к сожалению, украинцы, когда приходят покупать, смотрят на цену и покупают украинские псевдогрузинские коньяки, понимая, что это дешево", - отметил Охрименко.

Он считает, что АМКУ и другие контролирующие органы показывают свое полное бессилие перед производителями, которые продолжают безнаказанно вводить в заблуждение свои потребителей, притворяясь напитками из стран, которые славятся тем или иным алкоголем.

"Никакой контролирующий орган не поможет. Беда в потребителе, которому нужно тщательно обращать внимание на скрытый мелкий шрифт. Но пока потребитель будет искать подешевле - псевдогрузинские производители будут на этом зарабатывать", - отметил Охрименко.

Второй проблемой, с которой должны бороться правоохранительные органы, экономический эксперт называет алкогольный фальсификат.

По его словам, проблема фальсификата, так же как и псевдогрузинских коньяков имеет один корень - желание потребителя сэкономить и отсутствие пристального внимания к качеству алкоголя.

"Если потребители будут меньше покупать фальсификата - тем, кто производит фальсификат, просто некому его будет сбывать. А продавать качественный продукт временами из-за этих проблем становится невыгодно, ведь его никто не покупает", - подчеркнул он.

Дополнение

Напомним, что в июле на эту проблему уже реагировали в АМКУ. Тогда компаниям ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), частному малому предприятию "Лоцмен" (ТМ "Азнаури"), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури") вынесли строгое предупреждение и не исключили применение финансовых санкций.

Нарушение от производителей "псевдогрузинского" алкоголя требовали устранить в 10-дневный срок. На сегодня проблема товаров с грузинскими названиями остается нерешенной.

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