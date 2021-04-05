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Експерт про негативні тенденції українського алкогольного ринку: напої псевдоіноземного виробництва та фальсифікат

Експерт про негативні тенденції українського алкогольного ринку: напої псевдоіноземного виробництва та фальсифікат

Київ • УНН

 • 19170 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Економічний експерт Олександр Охрименко пояснив у коментарі УНН, які негативні тенденції зараз панують на українському алкогольному ринку та хто зможе їх перебороти.

Деталі

Так, Олександр Охрименко пояснює, що багато алкогольних українських виробників намагаються зосередитись саме на виготовлені якісної продукції, але конкуренцію їм, на жаль, складає фальсифікат і нібито іноземний алкоголь, наприклад псевдогрузинські коньяки та псевдофранцузькі або псевдоіталійські вина. Попри рекомендації Антимонопольного комітету до окремих українських виробників, які вводили в оману покупців, представляючи алкоголь за всіма зовнішніми ознаками схожим на іноземний, наразі нічого суттєво не змінилось – напої все ще на полицях. А їхня приваблива ціна надає їм перевагу перед якісними чесними українськими виробниками вина та коньяку.

"Проблема псевдогрузинських, псевдоіталійських та інших алкогольних псевдоіноземних напоїв стара як світ. І вона буде продовжувати існувати до тих пір, поки це вигідно нашому покупцю, який продовжує бути невибагливим. На сьогодні було кілька намагань зі сторони наших алкогольних виробників пропонувати українцям якісні вітчизняні алкогольні напої. Але, на жаль, українці, коли приходять купувати, дивляться на ціну і купують українські псевдогрузинські коньяки, розуміючи, що це дешево", - зауважив Охрименко.

Він вважає, що АМКУ та інші контролюючи органи показують своє повне безсилля перед виробниками, які продовжують безкарно вводити в оману свої споживачів, прикидаючись напоями з країн, які славляться тим чи іншим алкоголем.

"Ніякий контролюючий орган не допоможе. Біда в споживачі, якому потрібно ретельніше звертати увагу на схований дрібний шрифт. Але поки споживач буде шукати подешевше – псевдогрузинські виробники будуть на цьому заробляти", - відзначив Охрименко.

Другою проблемою, з якою повинні боротися правоохоронні органи, економічний експерт називає алкогольний фальсифікат.

За його словами, проблема фальсифікату, так само як і псевдогрузинських коньяків має один корінь – бажання споживача зекономити та відсутність прискіпливої уваги до якості алкоголю.

"Якщо споживачі будуть менше купувати фальсифікату – тим, хто виробляє фальсифікат, просто нікому його буде збувати. А продавати якісний продукт часом через ці проблеми стає невигідно, адже його ніхто не купує", - наголосив він.

Доповнення

Нагадаємо, що у липні на цю проблему вже реагували в АМКУ. Тоді компаніям ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Аджарі"), приватному малому підприємству "Лоцмен" (ТМ "Азнаурі"), ТОВ "СП Аквавінтекс" і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ "Гудаурі") винесли суворе попередження і не виключили застосування фінансових санкцій.

Порушення від виробників "псевдогрузинського" алкоголю вимагали усунути у 10-денний термін. Станом на сьогодні проблема товарів із грузинськими назвами залишається не вирішеною.

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