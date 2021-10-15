В Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы

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Шерман назвала встречу с Оверчуком продуктивной. “США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечения энергетической безопасности Европы”, — написала она в Twitter.
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7 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у России “есть опыт использования энергетики как инструмент принуждения, как политическое оружие”. Он добавил, что США готовы сотрудничать с Европой для обеспечения того, чтобы поставки газа соответствовали растущему спросу, и для предотвращения кризиса. В Кремле и российском МИДе обвинения в использовании поставок газа в качестве инструмента для давления отвергли.
Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на два источника, в условиях энергетического кризиса Россия хочет добиться от Евросоюза перехода от спотовых контрактов к долгосрочным. О заинтересованности Москвы в долгосрочных контрактах говорил президент Владимир Путин, отмечая, что такая формула обеспечивает большую стабильность и выгодна для поставщика и потребителя.
Одна из последних таких договоренностей было заключено с Венгрией. 27 сентября “Газпром” и венгерская энергетическая группа MVM подписали соглашение, предусматривающее поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет. Договор вызвал резкую критику со стороны Украины в связи с тем, что при поставок газа в Венгрию не будет задействован украинский маршрут транзита — газ будет идти через Сербию и Австрию. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что договор не нарушает европейское законодательство.
В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы
МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия новой венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики.
Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева через долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.
Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.
Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.