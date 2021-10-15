В Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы

Цитата

Шерман назвала встречу с Оверчуком продуктивной. “США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечения энергетической безопасности Европы”, — написала она в Twitter.

Дополнение

7 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у России “есть опыт использования энергетики как инструмент принуждения, как политическое оружие”. Он добавил, что США готовы сотрудничать с Европой для обеспечения того, чтобы поставки газа соответствовали растущему спросу, и для предотвращения кризиса. В Кремле и российском МИДе обвинения в использовании поставок газа в качестве инструмента для давления отвергли.

Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на два источника, в условиях энергетического кризиса Россия хочет добиться от Евросоюза перехода от спотовых контрактов к долгосрочным. О заинтересованности Москвы в долгосрочных контрактах говорил президент Владимир Путин, отмечая, что такая формула обеспечивает большую стабильность и выгодна для поставщика и потребителя.

Одна из последних таких договоренностей было заключено с Венгрией. 27 сентября “Газпром” и венгерская энергетическая группа MVM подписали соглашение, предусматривающее поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет. Договор вызвал резкую критику со стороны Украины в связи с тем, что при поставок газа в Венгрию не будет задействован украинский маршрут транзита — газ будет идти через Сербию и Австрию. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что договор не нарушает европейское законодательство.