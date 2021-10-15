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У Держдепі закликали Росію забезпечити енергобезпеку Європи

У Держдепі закликали Росію забезпечити енергобезпеку Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Росії слід зробити більше для забезпечення енергобезпеки Європи. Про це на зустрічі з російським віцепрем'єром Олексієм Оверчуком заявила перший заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляється на сайті Держдепартаменту, передає УНН.

Цитата

Шерман назвала зустріч з Оверчуком продуктивною. “США будуть продовжувати роботу над вибудовуванням стабільних і передбачуваних відносин з Росією, закликаючи до більш рішучих дій в частині боротьби зі змінами клімату та забезпечення енергетичної безпеки Європи”, — написала вона в Twitter.

Доповнення

7 жовтня помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Росії “є досвід використання енергетики як інструмент примусу, як політичну зброю”. Він додав, що США готові співпрацювати з Європою для забезпечення того, щоб постачання газу відповідали зростаючому попиту, і для запобігання кризі. У Кремлі і російському МЗС звинувачення у використанні постачання газу в якості інструменту для тиску відкинули.

Напередодні Bloomberg повідомив з посиланням на два джерела, що в умовах енергетичної кризи Росія хоче домогтися від Євросоюзу переходу від спотових контрактів до довгострокових. Про зацікавленість Москви в довгострокових контрактах говорив президент Володимир Путін, відзначаючи, що така формула забезпечує більшу стабільність і вигідна для постачальника і споживача.

Одна з останніх таких домовленостей була укладена з Угорщиною. 27 вересня “Газпром” і угорська енергетична група MVM підписали угоду, яка передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу в рік протягом 15 років. Договір викликав різку критику з боку України в зв’язку з тим, що при постачанны газу в Угорщину не буде задіяно український маршрут транзиту — газ буде йти через Сербію і Австрію. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що договір не порушує європейське законодавство.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини з 1 жовтня.

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