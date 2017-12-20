В ГБР планируют сформировать основной состав бюро до конца 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Основной состав Государственного бюро расследований должен быть сформирован до конца 2018 года. Об этом рассказал на пресс-конференции директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Мы рассчитываем, что к концу 2018 года будет сформирован основной состав бюро. Уже в этом году мы направим письмо на конкурсную комиссию с просьбой начать проведение конкурсов на должности в бюро", - сказал он.
В соответствии с законодательством, по его словам, внешняя конкурсная комиссия выбирает директоров территориальных управлений, руководителей подразделений центрального аппарата, руководителей и работников подразделения внутреннего контроля. И после этого, добавил он, директор ГБР назначит их на должности.
Поэтому формирование штата бюро зависит от конкурсной комиссии.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований.
Напомним, 13 декабря правительство утвердило структуру ГБР.