Уряд затвердив процедуру відбору посадовців до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
“Пропоную прийняти з оформленням у триденний строк, відповідно до регламентних вимог”, — зазначив В.Гройсман.
Рішення було прийнято одноголосно.
Також уряд затвердив питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.
Як повідомляв УНН, 13 грудня Кабінет міністрів України затвердив структуру Державного бюро розслідувань.