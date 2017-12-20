Уряд затвердив процедуру відбору посадовців до ДБР

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.

“Пропоную прийняти з оформленням у триденний строк, відповідно до регламентних вимог”, — зазначив В.Гройсман.

Рішення було прийнято одноголосно.

Також уряд затвердив питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Як повідомляв УНН, 13 грудня Кабінет міністрів України затвердив структуру Державного бюро розслідувань.

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